За год на Ставрополье предотвратили восемь терактов

В Ставропольском крае за год предотвратили восемь терактов. Среди раскрытых дел — деятельность трех вербовщиков и четыре случая финансирования террористической деятельности, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Андрей Мишагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также выявлено 15 фактов участия в международных террористических организациях.

«Совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю задокументировано 108 преступлений террористического характера, 31 из которых экстремистской направленности. В отчетном периоде правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено восемь террористических актов»,— рассказал Андрей Мишагин во время отчета в краевой Думе о деятельности полиции за 2024 год.

Задержаны члены двух террористических ячеек, порядка 30 активных участников террористической деятельности, в том числе 10 лиц, попавших под влияние украинских вооруженных формирований.

Николай Аксенов