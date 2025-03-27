За производство 58 кг наркотиков ярославец получил 15 лет колонии

Ярославский облсуд признал 31-летнего жителя Ростовского района Илью Атоженко виновным в производстве наркотиков и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд установил, что житель района решил заработать на незаконном изготовлении наркотиков. Для реализации своего плана он купил дом в деревне Ново Борисоглебского района, сделал там стационарную лабораторию. Производство работало в период с 31 марта 2023 года по 25 сентября 2024 года. За это время Атоженко успел изготовить 58 кг наркотиков.

В суде житель области признал вину. Он получил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал у подсудимого земельный участок и дом, где производились наркотики, а также телефон.

Алла Чижова