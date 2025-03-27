Глава МИД Вьетнама в апреле прилетит в Москву

Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон планирует посетить Россию с официальным визитом 1–4 апреля. Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. У вьетнамского министра запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«С 1 по 4 апреля в Россию направляется и посетит нашу страну вице-премьер правительства и министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам»,— сказала представитель МИД РФ.

По словам дипломата, Буй Тхань Шон и Сергей Лавров планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе предстоящие контакты на высоком и высшем уровнях. Главы МИДов также намерены затронуть ключевые региональные вопросы.

В июне 2024 года Вьетнам посетил президент РФ Владимир Путин, в Ханое он встретился с президентом То Ламом. В сентябре председатель парламента республики Чан Тхань Ман приезжал в Москву, где провел переговоры с господином Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В октябре на саммите БРИКС в Казани Владимир Путин пригласил в Россию президента Вьетнама.

О визите российского президента во Вьетнам — в материале «Ъ» «Ханоев ковчег».

Анастасия Домбицкая