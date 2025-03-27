На обновление коммунальной инфраструктуры Кузбасс направит 3,3 млрд рублей

Кузбасс в ближайшие три года направит на модернизацию коммунальной инфраструктуры более 3,3 млрд руб. Работы включают 16 крупномасштабных проектов в сфере тепло- и водоснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году будут выполнены реконструкция магистрального водопровода в поселке Уроп, модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции в Ленинске-Кузнецком и строительство канализационной сети протяженностью 731 м в поселке Калининский Мариинского округа.

Кроме того, до конца 2025 года планируется реконструировать участки тепловых и канализационных сетей в Новокузнецком округе, построить наружные сети водопровода в деревне Шипицино Промышленновского округа и капитально отремонтировать участки канализационных сетей в поселке Краснобродский Прокопьевского округа.

В период с 2026 по 2027 годы будет выполнено строительство и реконструкция сетей водоснабжения в Белове, Кемеровском, Новокузнецком, Гурьевском муниципальных округах.

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, доля сетей теплоснабжения, требующих модернизации, составляет 24%, водоснабжения — 53,5%, водоотведения — 54,4%. Коммунальный комплекс региона включет 923 котельные, 122 станции водоподготовки, 81 объект очистки канализационных стоков, 3,9 тысячи км сетей теплоснабжения, 12,5 тысячи км водопроводных сетей и 3,6 тысячи км канализационных сетей.

Лолита Белова