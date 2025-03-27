Число субъектов МСП в Башкирии за год выросло на 4%

В Башкирии действует около 142 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса — это на 4,3 % больше, чем годом ранее, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко. По ее словам, число самозанятых в регионе увеличилось на 41,3%, до 263 тыс.

В 2024 году на помощь бизнесу направили 1 млрд руб., в том числе 445 млн руб. — в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», отметила министр. В прошлом году малый и средний бизнес обеспечил работой 593 тыс. человек, добавила госпожа Гордиенко.

Майя Иванова