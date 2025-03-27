За неделю Ростехнадзор приостановил работу на шести кузбасских шахтах

Инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора временно запретили выемку угля из шахты «Южная» (филиал АО «Черниговец») за отсутствие свободного прохода в горной выработке. В результате допущенных нарушений, работник предприятия получил тяжелые травмы. Срок приостановки — 90 суток, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель службы Андрей Виль.

Всего в период с 20 по 26 марта инспекторы составили шесть протоколов о временном запрете деятельности на угольных шахтах области. Три из них коснулись шахты им. Кирова «СУЭК-Кузбасс» за превышение допустимой концентрации метана в горной выработке, невыполнение требований проектных решений в части дегазации угольных пластов и необеспечение средствами взрывозащиты горной выработки.

На шахте «Ерунаковская-VIII» АО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» Ростехнадзор временно запретил проведение подготовительного забоя вентиляционный штрека на 90 суток. Причина — отсутствие свободного прохода в горной выработке. В ООО «Шахта Сибирская» был введен запрет на проведение подготовительного забоя конвейерный уклон за эксплуатацию проходческого комбайна с неисправной системой взрывозащитного орошения.

Александра Стрелкова