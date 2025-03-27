Прокуратура Сочи проводит проверку из-за травмирования подростка в школе

Прокуратура Центрального района Сочи организовала проверку из-за травмирования семиклассницы в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, 14-летняя девочка 26 марта села на лавочку на территории школы и хотела порезать канцелярским ножом, который был у нее в пенале, шпаргалки для контрольной работы. По собственной неосторожности, так как нож лежал в открытом виде, она случайно задела руку и сразу побежала сообщить об этом учителю.

Как отметили в прокуратуре, школьница не состоит на учете в полиции.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям образовательного учреждения, а также органам системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Алина Зорина