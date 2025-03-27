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Власти Ростова будут бороться с «визуальным шумом» на городских улицах

Департамент ЖКХ Ростова начал работу по выявлению организаторов расклейки несанкционированной рекламы на заборах и столбах. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Ростова Александра Скрябина.

В ходе рейдов сотрудниками районных администраций совместно с правоохранительными органами уже удалось задержать четверых расклейщиков объявлений.

Усилия ростовских властей направлены против тех, кто «портит облик нашего любимого города». «Наклейки на столбах, объявления на заборах и другие формы несанкционированной рекламы создают визуальный шум», - отмечается в сообщении.

Сергей Иванов

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