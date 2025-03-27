Мэрия Перми предлагает повысить штрафы за неисполнение решений регионального оперштаба

Администрация Перми внесла в заксобрание проект закона об увеличении штрафов за неисполнение решений регионального оперативного штаба. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В документе предлагается установить следующие размеры штрафов: от 3 до 4 тыс. руб. для граждан, от 30 до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 до 300 тыс. руб. для юридических лиц. За повторное нарушение в течение одного года шкала штрафных санкций составит от 4 тыс. тыс. руб. для граждан и до 1 млн руб. для юридических лиц. Ранее суммы штрафов составляли от 1 тыс. руб. для граждан и до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

В пояснительной записки к законопроекту казано, что действующие меры ответственности за нарушение и неисполнение решений губернатора и оперативного штаба являются неэффективными. Усиление мер административного воздействия будет способствовать сокращения количества правонарушений.

Планируется, что депутаты рассмотрят законопроект на апрельском пленарном заседании.