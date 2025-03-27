Губернатор озвучил дату начала масштабного ремонта сетей водоканала в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что специалисты приступят к масштабному ремонту сетей водоканала в областном центре 15 апреля. Его слова приводит Телеграм-канал «Пул Z 64».

По словам господина Бусаргина, рабочим предстоит привести в порядок трубопроводы сразу на 21 участке общей протяженностью 19 км. Губернатор назвал состояние коммунальной инфраструктуры одной из главных проблем и для сельских территорий, и для крупных городов, включая Саратов.

Роман Бусаргин подчеркнул: в текущем году на масштабный ремонт сетей водоканала в Саратове выделят свыше 1,3 млрд руб. Губернатор добавил, что власти изучают варианты по привлечению финансирования и на такие города, как Энгельс, Балаково, Балашов и Вольск.

Павел Фролов