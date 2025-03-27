Некомплект сотрудников в полиции Югры составляет 13%

Нехватка кадров в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) составляет 13%. Как сообщил глава окружного УМВД Сергей Ветохин в ходе доклада перед депутатами окружной думы, это ниже среднего уровня по России в 19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Некомплект сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) в Югре составляет 19%, участковых — 17%, сотрудников уголовного розыска — 18%. По словам господина Ветохина, основная причина заключается в низких зарплатах, уровень которых «проигрывает» многим другим профессиям.

Сергей Ветохин предложил ввести региональные меры финансовой поддержки для сотрудников ППС, ИВС и участковых. По его словам, подобные меры введены уже в 47 регионах. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков предложил проработать меры и обсудить их с правительством.

Анна Капустина