Дмитрий Богданов ушел с поста главы самарского минэкономразвития
В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области сменился руководитель. Дмитрий Богданов покинул пост министра. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Дмитрий Богданов
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Временно исполняющей обязанности министра экономического развития и инвестиций Самарской области назначена Любовь Иванова.
Дмитрий Богданов пришел на работу в правительство региона в октябре 2018 года. На тот момент губернатором Самарской области был Дмитрий Азаров.
Ранее Дмитрий Богданов руководил департаментом экономического развития мэрии Тольятти. Этому предшествовало управление по инвестконсультированию Внешэкономбанка и управление по работе с российскими резидентами технопарка высоких технологий «Жигулевская долина». С июля 2017-го года и до октября 2018 года Дмитрий Богданов занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.