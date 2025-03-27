Дмитрий Богданов ушел с поста главы самарского минэкономразвития

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области сменился руководитель. Дмитрий Богданов покинул пост министра. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Дмитрий Богданов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Временно исполняющей обязанности министра экономического развития и инвестиций Самарской области назначена Любовь Иванова.

Дмитрий Богданов пришел на работу в правительство региона в октябре 2018 года. На тот момент губернатором Самарской области был Дмитрий Азаров.

Ранее Дмитрий Богданов руководил департаментом экономического развития мэрии Тольятти. Этому предшествовало управление по инвестконсультированию Внешэкономбанка и управление по работе с российскими резидентами технопарка высоких технологий «Жигулевская долина». С июля 2017-го года и до октября 2018 года Дмитрий Богданов занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области.

Георгий Портнов