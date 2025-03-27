В Ростовской области поднялись цены на моторное топливо

Средняя цена автомобильного бензина в Ростовской области продолжает расти. 26 марта она увеличилась на четыре копейки и составила 60,56 руб. за литр, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цена бензина марки АИ-92 выросла на одну копейку до 56,36 руб./л. Бензин АИ-95 подорожал на шесть копеек, достигнув 62,67 руб./л. Цена АИ-98 осталась неизменной — 81,90 руб./л.

Подорожало и дизельное топливо: его средняя цена на местных АЗС составляет 66,26 руб./л. Прирост составил четыре копейки.

Николай Аксенов