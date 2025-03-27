Суд в Ростове признал НЭСК Юга банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Независимая энергосбытовая компания Юга» банкротом. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Временным управляющим должника утвержден Гарик Караханян, член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Конкурсный управляющий должен направить в суд отчет по результатам процедуры конкурсного производства до 25 сентября 2025 года.

«Из представленного суду временным управляющим отчета следует, что должник неплатежеспособен и восстановление таковой невозможно»,— говорится в решении суда.

Согласно документам Арбитражного суда Ростовской области, 9 июля 2024 года в отношении ООО «Независимая энергосбытовая компания Юга» начата процедура банкротства. С заявлением обратилось ПАО «Россети Юг» , предъявив НЭСК Юга требования в размере 92,5 млн руб., из которых: задолженность за поставленную электроэнергию – 82,8 млн руб. и штрафы – 9,7 млн руб. В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включено почти 100 млн руб. долга. В зале суда представитель учредителя компании не возражал против объявления ее банкротом.

По данным системы Rusprofile, ООО «НЭСК Юга» зарегистрировано в Таганроге в 2017 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Евгения Фоменко. Компания занимается торговлей электроэнергией. По итогам 2023 года выручка ООО составила 212 млн руб., снизившись за год на 18%, чистая прибыль — 3,2 млн руб., увеличившись за год на 157%. Кредиторская НЭСК Юг на конец 2023 года составляла 78 млн руб., дебиторская задолженность — 57 млн руб. Учредителем и собственником 100% доли в уставном капитале общества является Эдуард Керимов, в настоящее время руководящий ООО «Элефант», зарегистрированном в Таганроге и занимающимся торговлей электроэнергией. Общество показало убыток за 2023 года в размере 35 тыс. руб.

Тат Гаспарян, Дмитрий Михеенко