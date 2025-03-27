Кисловодск и Пятигорск вошли в ТОП-10 популярных направлений для отдыха в апреле

Два города Ставропольского края — Кисловодск и Пятигорск — вошли в десятку самых популярных российских направлений для отдыха в апреле. По количеству броней Кисловодск располагается на четвертой строчке рейтинга, Пятигорск — на десятой. Такие данные публикует российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Возглавляет ТОП-10 самых популярных направлений апреля 2025 года Санкт-Петербург — 15% бронирований четвертого месяца года. На втором месте находится Сочи (10% бронирований), на третьем — Москва (8% бронирований).

Кисловодск, как правило, бронируют на шесть ночей. Стоимость суток размещения в среднем составляет 4063 руб. Пятигорск в среднем бронируют на пять ночей. Сутки здесь в среднем стоят 3596 руб.

В Санкт-Петербург и Сочи россияне едут отдохнуть в среднем на пять суток, стоимость ночи в этих городах стоит в среднем 3939 руб. и 3666 руб. соответственно. Москва привлекает отдыхающих не больше чем на трое суток, в средняя стоимость размещения в столице составляет 4608 руб. В Казани в среднем апрельский туристический вояж длится четыре ночи, где стоимость размещения за ночь в среднем составляет 4541 руб.; в Калининграде и Ялте — пять ночей за 3521 руб. и 3927 руб. в сутки соответственно.

В Нижний Новгород туристы в среднем приезжают в апреле на трое суток, бронируя жилье в среднем за 4187 руб./ночь. Замыкает ТОП-10 самых популярных направлений апрельского отдыха — Краснодар. Туристы бронируют средства размещения в столице Кубани в среднем на двое суток, за 3368 руб. за ночь.

Дмитрий Михеенко