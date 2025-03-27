Парламент КЧР планирует увеличить ставку налога на игорный бизнес

Парламент Карачаево-Черкесии рассматривает предложение об увеличении ставки налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Парламента Карачаево-Черкессии Фото: пресс-служба Парламента Карачаево-Черкессии

Соответствующий законопроект в четверг рассмотрел парламентский комитета по бюджету, финансам и налогам. Документ предусматривает увеличение ставки до 10 млн руб. ежемесячно. Сейчас она составляет 9,5 млн руб.

Уточняется, что законопроект разработан в целях приведения в соответствие с принятым поправками в Налоговый кодекс, принятыми в июле минувшего года.

Михаил Волкодав