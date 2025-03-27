Мошенники выманили у двух нижегородцев более 9 млн рублей

За один день двое жителей Нижнего Новгорода перевели мошенникам 9,3 млн руб. в надежде заработать на бирже. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратился 68-летний нижегородец. Он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил легкий заработок на финансовом рынке. Пенсионер согласился и перевел на указанные злоумышленником счета 3,8 млн руб. накоплений и еще 2 млн руб., взятые в долг у знакомых.

По той же схеме мошенники обманули 27-летнего машиниста. В надежде заработать на инвестициях он перевел злоумышленникам накопленные 20 тыс. руб. и оформленные в кредит 3,5 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Елена Ковалева