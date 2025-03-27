В бюджет Челябинской области включили инфраструктурный кредит 3 млрд рублей

Расходная часть бюджета Челябинской области увеличена на 3 млрд руб. за счет включения льготного кредита на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона на 2025 год утвердило Законодательное собрание Челябинской области.

Предоставление льготного федерального бюджетного кредита на реализацию проекта «Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры» под 3% годовых одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ. Сумма займа составила 3,05 млрд руб. По данным СМИ, средства направят на модернизацию трамвайной инфраструктуры и строительство новых линий в Челябинске.

Помимо этого, в бюджет Челябинской области включены целевые федеральные безвозмездные поступления на оказание специализированной медицинской помощи участникам СВО в сумме 37,8 млн руб.

С учетом поправок доходы регионального бюджета на 2025 год не изменятся и составят 307,08 млрд руб., расходы увеличиваются до 364,12 млрд руб. Дефицит превысил 57 млрд руб. В пояснительной записке законопроекта указано, что дефицит увеличен с учетом соблюдения ограничений, установленных федеральным бюджетным законодательством.