Несовершеннолетнего рецидивиста из Челнов осудят за кражу телефонов из магазина
17-летний ранее судимый житель Набережных Челнов предстанет перед судом за кражу мобильных телефонов. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
Несовершеннолетнего рецидивиста из Челнов осудят за кражу телефонов из магазина
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в ночь на 7 января несовершеннолетний прибыл в Елабугу. Разбив витрину магазина автомобильным баллонным ключом, он проник внутрь и похитил 13 мобильных телефонов, часть из которых затем сдал в ломбард.
Сумма ущерба превысила 320 тыс. руб. Подозреваемый полностью признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд.