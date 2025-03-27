17-летний ранее судимый житель Набережных Челнов предстанет перед судом за кражу мобильных телефонов. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несовершеннолетнего рецидивиста из Челнов осудят за кражу телефонов из магазина

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Несовершеннолетнего рецидивиста из Челнов осудят за кражу телефонов из магазина

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 7 января несовершеннолетний прибыл в Елабугу. Разбив витрину магазина автомобильным баллонным ключом, он проник внутрь и похитил 13 мобильных телефонов, часть из которых затем сдал в ломбард.

Сумма ущерба превысила 320 тыс. руб. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.

Артём Дергунов