Пострадавший в приграничье оператор «Первого канала» доставлен в «Склиф»

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, подорвавшийся на мине в Белгородской области, доставлен на лечение в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Ранее он был подключен к аппарату ИВЛ в Курской областной больнице. Мужчину доставили туда с минно-взрывной травмой и ожогами.

По словам директора НИИ Сергея Петрикова, состояние журналиста оценивается как тяжелое. Врачи института уже провели диагностику и сейчас приступают к лечению.

26 марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в Белгородской области. Корреспондентка Анна Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков получил минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Полина Мотызлевская