Саратовца наказали штрафом в 1,5 млн за дачу взятки начальнику подразделения АО

В Саратове суд признал виновным 59-летнего мужчину по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Суд оштрафовал фигуранта на 1,5 млн руб. Что касается взяткополучателя, его наказали длительным лишением свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как выяснилось, 59-летний мужчина в ноябре 2022 года передал начальнику одного из подразделений акционерного общества 320 тыс. руб. взятки. Взамен тому предстояло провести работы по выносу газопровода в связи с необходимостью газификации нежилого помещения.

Павел Фролов