Актер и ведущий Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет
Заслуженный артист России Алексей Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Алексей Веселкин
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
«Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах»,— говорится в заявлении. О дате и месте прощания будет объявлено позже.
Как сообщил ТАСС сын Алексея Веселкина, актер ушел из жизни после продолжительной болезни.
Алексей Веселкин присоединился к труппе РАМТ в 1983 году после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре актер сыграл порядка 60 ролей. В частности, господин Веселкин исполнил роль Фамусова в постановке «Горе от ума», Сильвио в пьесе «Выстрел», Меннерса в «Алых парусах», а также Меркуцио в «Ромео и Джульетте».
Кроме того, Алексей Веселкин работал ведущим на радио «Маяк», а также снимался в кино. Он был ведущим телевизионных передач «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник» и «50х50».