Право добычи 0,6 млн т нефти Ончугинского участка в Удмуртии определят на торгах

В Удмуртии запустят электронный аукцион на право пользования Ончугинским участком недр в Сарапульском районе площадью 17,29 кв. км. Из характеристики объекта на портале «ГИС торги» следует, что участок содержит около 0,6 млн т нефти. Начальная цена лота — 9,1 млн руб. Он находится в 16 км на юго-восток от Сарапула, в 65 км в том же направлении от Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «ГИС Торги» Фото: портал «ГИС Торги»

Видом пользования недрами является геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых. По данным из решения о проведении аукциона, участок расположен на землях лесного фонда, включающих защитных и особо защитные участки лесов. Проведение работ возможно с ограничениям по законодательству (ст. 111, ст. 119 Лесного кодекса РФ).

Рядом с участком находятся Ельниковское, Окуневское, Ершовское, Булатовское и другие разрабатываемые месторождения. Торги проведут 16 мая.