Омбудсменом Челябинской области переназначена Юлия Сударенко

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области назначили Юлию Сударенко уполномоченным по правам человека в регионе на второй пятилетний срок полномочий. Решение принято единогласно на заседании 27 марта.

Ранее кандидатуру госпожи Сударенко на должность регионального омбудсмена рекомендовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Юлии Сударенко 48 лет. Она родилась в Челябинске. Окончила Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. С 1999 года госпожа Сударенко проходила службу в органах юстиции. В сентябре 2008 года заняла должность заместителя начальника управления Минюста России по Челябинской области. С декабря 2017 года возглавила управление. 6 апреля 2020 года законодательное собрание региона назначило Юлию Сударенко уполномоченным по правам человек в Челябинской области.