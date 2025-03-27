В Тольятти пресечена фиктивнвя регистрация десяти мигрантов

В Тольятти правоохранители пресекли очередной факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. Об этом сегодня сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным полицейских, тольяттинец 1979 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту пребывания в частном доме. Однако, как выяснилось в ходе проверки, он не собирался предоставлять им жилое помещение для проживания.

Задержанный признался, что получил за свои услуги свыше 3 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Алексей Алексеев