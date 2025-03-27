В Кургане два павильона с шаурмой работали с нарушениями

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в Кургане два павильона с шаурмой, работавших с нарушениями. Владельцы торговых точек не были зарегистрированы в государственных информационных системах и не имели электронных ветеринарных документов на мясную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявлены в ходе проверок 20 февраля и 26 марта. Инспекторы установили, что этих заведений быстрого питания нет в реестре предприятий «Цербер» и системе отслеживания «Меркурий». Регистрация в этих сервисах нужна для оформления обязательных электронных ветеринарных документов на сырье, из которого готовятся блюда.

Владельцам ларьков с шаурмой объявили предостережения. Им необходимо изъять из оборота имеющуюся продукцию.