В Челябинской области число преступлений против личности снизилось на 11,4%

В 2024 году в Челябинской области было зарегистрировано 54,7 тыс. преступлений. Это на 11,2% меньше по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по региону Сергей Космачев на заседании законодательного собрания области.

Согласно отчету главы ведомства об итогах работы в 2024 году, в регионе на 11,4% сократилось количество преступлений против личности, в том числе убийств — на 5,3%, причинение тяжкого вреда здоровью — на 13,2%. Кроме того, на 26% снизилось число разбойных нападений, на 24,3% — угонов автомобилей, почти на 15% — грабежей, на 17,7% — краж, на 33% — поджогов, на 21,4% — преступлений, совершенных в быту.

Показатель раскрываемости преступлений в 2024 году составил 54,3%, это более чем на 5 процентных пунктов превышает среднероссийский показатель. В прошлом году по показателям эффективности работы ГУ МВД России по Челябинской области заняло пятое мести среди региональных управлений. По словам Сергея Космачева, это лучший результат за последние 15 лет. «Мы достигли определенный уровень. Наша задача в 2025 году не только не снизить эти результат, но и, конечно, улучшить»,— подчеркнул глава ГУ МВД России по Челябинской области.