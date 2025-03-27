Закрытый аэропорт Геленджика в 2024 году сократил чистый убыток

ОО «Аэропорт Геленджик» в 2024 году сократило чистый убыток в 1,4 раза, до 276,2 млн руб. по сравнению с 2023 годом, сообщается в отчетности авиапредприятия, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании увеличилась на 26%, до 80 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика

С февраля 2022 года аэропорт Геленджика закрыт для обслуживания рейсов в связи с началом специальной военной операции. В 2021 году пассажиропоток аэропорта составлял 1 млн человек.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аэропорт Геленджик» зарегистрировано в 2017 году. Генеральным директором компании является Иван Таранченко. Крупнейший совладелец — банк ВТБ с долей 49,5%, банк «Россия» владеет 40%.

Наталья Решетняк