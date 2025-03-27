Директора риэлторского агентства в Удмуртии задержали по делу об обмане клиентов

Директор и четыре сотрудника агентства недвижимости в Удмуртии подозреваются в шести фактах обмана клиентов, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствие считает, что подозреваемые размещали в интернете объявления «о сдаче в аренду квартир по цене ниже рыночной». «Потерпевшие подписывали договор, акт о выполненных услугах и перечисляли на счет организации денежные средства за риэлторские услуги»,— указано в сообщении ведомства.

После этого потерпевшим предоставляли доступ к базе данных с неактуальной информацией о квартирах, сдаваемых в аренду. Часть информации при этом оказывалась вымышленной.

Возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции выявляют дополнительные факты правонарушений. Руководитель агентства водворен в ИВС, подчиненные находятся под подпиской о невыезде.