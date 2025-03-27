Уровень безработицы в Невинномысске достиг рекордного минимума

Уровень безработицы в Невинномысске достиг рекордно низкого показателя в 0,2% к 1 января 2025 года. В городе зарегистрированы 131 безработный, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на главу муниципалитета Михаила Миненкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Невинномысске активно реализуются крупные инвестиционные проекты, которые создадут более 17 тыс. новых рабочих мест. Спрос на труд увеличился благодаря открытию новых предприятий: в 2024 году среднесписочная численность работников выросла на 10,11%, или на 29,7 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом.

«Сейчас в Невинномысске реализуется план по комплексной застройке города для решения жилищных проблем. Уже сформировано семь территорий для строительства нового жилья. За 11 месяцев 2024 года введено в эксплуатацию 36,95 тыс. кв. метров жилой площади, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строительство ведется с ускоренными темпами»,— прокомментировал Михаил Миненков.

Средняя заработная плата в организациях, не относящихся к малому бизнесу, составила 74,3 тыс. руб., что почти на 24% превышает уровень 2023 года. В настоящее время в Невинномысске вахтовым методом работают около 7 тыс. человек, и их число продолжает расти. Однако дефицит жилья для аренды и высокая стоимость недвижимости затрудняют закрепление трудовых мигрантов на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что до 2025 года в Невинномысске планируется создать 12 тыс. рабочих мест.

Николай Аксенов