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Заброшенные сады на площади 1,6 га в селе Прикумское признали пожароопасными

В Минераловодском районе, возле села Прикумское, нашли заброшенные сады на земельном участке площадью в 1,6 га. Сухостой на территории создает угрозу пожаров, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Зарастание участка вызывают реальную угрозу возникновения лесных и ландшафтных пожаров в период пожароопасного сезона в Ставропольском крае»,— говорится в сообщении.

Арендатору участка объявили предостережение и потребовали привести землю в надлежащее состояние.

Николай Аксенов

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