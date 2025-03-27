Заброшенные сады на площади 1,6 га в селе Прикумское признали пожароопасными

В Минераловодском районе, возле села Прикумское, нашли заброшенные сады на земельном участке площадью в 1,6 га. Сухостой на территории создает угрозу пожаров, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Зарастание участка вызывают реальную угрозу возникновения лесных и ландшафтных пожаров в период пожароопасного сезона в Ставропольском крае»,— говорится в сообщении.

Арендатору участка объявили предостережение и потребовали привести землю в надлежащее состояние.

Николай Аксенов