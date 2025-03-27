Пермский округ возглавила бывший первый замглавы Перми

Главой Пермского муниципального округа избрана и.о. руководителя муниципалитета Ольга Андрианова. Как сообщает telegram-канал «На местах», ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей в статусе главы госпожа Андрианова приступит 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ольга Андрианова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Должность главы Пермского округа стала вакантной 30 января 2025 года, когда депутаты местной думы приняли отставку главы муниципалитета Владимира Цветова, возглавлявшего территорию с апреля 2021 года.

Ольга Андрианова считается одним из ключевых членов команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она работала первым заместителем главы Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года. Ранее госпожа Андрианова работала в УФАС России по Пермскому краю, занимала должность первого замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, была начальником краевой инспекции по охране культурного наследия. 20 января 2025 года она была назначена первым заместителем главы Пермского округа, 30 января — и. о. главы этой территории.