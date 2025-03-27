«Аленький цветочек», «Доживем до понедельника» и «Броненосец Потемкин» — Министерство просвещения подготовило перечень фильмов для внешкольного просмотра. Детям и подросткам рекомендовано более 400 отечественных кинокартин и мультфильмов в основном патриотической направленности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в эффективности подобных новаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министерство просвещения Российской Федерации в рамках программы по внешкольному воспитанию представило список кинокартин, рекомендованных подрастающему поколению для просмотра в свободное время после уроков. Всего отобрано более 400 произведений. В основном это советские и российские фильмы патриотической направленности, в том числе классика. Например, «Александр Невский» 1938 года, «Броненосец Потемкин» 1925 года, а также и современные «Чебурашка», «Онегин», «Холоп» и так далее.

Все понятно, фильмы хорошие и в этом плане сомневаться не приходится. Только вот сложно себе представить ученика даже старших классов XXI века, когда по улицам уже в буквальном смысле ходят роботы, который сможет до конца досмотреть «Александра Невского» или картину «Броненосец Потемкин». Опять же при всем уважении к режиссерам и сценаристам, разве что организовывать просмотры в добровольно-принудительном порядке. Тогда есть риск получить противоположный результат. Фильмы эти уже никто и никогда не захочет больше смотреть. Вместо патриотизма на выходе получится нечто совсем другое. При том что загруженность учеников достаточно высокая: уроки сделай, полезную информацию прослушай, так еще и фильмы посмотри рекомендованные.

А ведь все это не просто так — комиссии заседали, списки согласовывали, экспертов привлекали. Видно, работа проделана большая, и подается это как серьезное достижение. По факту мы опять возвращаемся в прошлое. В СССР все это уже было: коллективные просмотры, культпоходы, кто не пришел, перепишем, о хорошей оценке забудь. Между тем тогда в этом был смысл по причине отсутствия альтернативы. Ни тебе интернета, ни игр компьютерных, ни смартфонов. Телевизор, у кого он был, две программы: кукольные мультфильмы по выходным и «В гостях у сказки с тетей Валей Леонтьевой». Была такая передача. Кто не знает или забыл, «погуглите» хотя бы ради интереса.

По идее, можно было бы пойти другим путем и применить некий креативный подход, чтобы старые фильмы стали модой у детей и подростков. Но сделать это непросто.

Списки всегда легче — составил, отчитался о достижениях, а что дальше не так уж и важно, пусть думают учителя и родители, если время найдут посреди современной суеты.

Тем не менее нужно признать, что в СССР была не только идеология, пионеры и комсомольцы. Существовала целая индустрия детского кино, спектаклей и представлений разных, что доброте учили, место бабушкам уступать, воспитанными быть. Это тоже ведь по-своему патриотизм. Впрочем, и списки были, в том числе и черные.

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Дмитрий Дризе