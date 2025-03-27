В Каргапольском округе введен режим повышенной готовности из-за паводка

На территории Каргапольского округа введен режим повышенной готовности из-за паводка и ледяного затора на реке Миасс. Подтоплены два приусадебных участка в селе Соколово, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Ледяной затор, затруднивший проходимость талых вод через русло реки возле села Соколово, обнаружили 26 марта. Об этом на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава округа Евгений Ленков. Вода не коснулась домов у подтопленных участков, поскольку они находятся на возвышении. Проводятся работы по разбивке льда. На 19 часов 26 марта это позволило снизить уровень воды на 6 см.

Кроме того, в округе затопило участок дороги на деревню Игнатьева. Угрозы для населенного пункта нет. Для обеспечения подвоза товаров первой необходимости, доступа экстренных служб может использоваться техника высокой проходимости. Вода также начала выходить на мост в районе села Окуневское. На данный момент она поднялась на 5 см и прохождению транспорта не препятствует. Также выявлен затор льда, для его устранения привлекли экскаватор. Продолжается перелив воды на мост в районе поселка Жарниково. Угрозы населенному пункту нет, транспортная доступность сохраняется по объездной дороге через деревню Суханова.

Виталина Ярховска