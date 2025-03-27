Житель Бакалинского района обвиняется в оставлении человека в опасности

Мировой судья по Бакалинскому району рассмотрит уголовное дело жителя района, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, в январе 2025 года фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым, ударил его молотком по голове и выгнал на улицу. В результате продолжительного нахождения на холоде потерпевший скончался от переохлаждения.

Обвиняемый признал вину. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Майя Иванова