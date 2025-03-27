190 тысяч клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка внедряют сервисы для автоматизации бизнес-задач

В 2024 году число новых пользователей отраслевых решений в Волго-Вятском банке Сбербанка выросло в 1,6 раза. Такие решения подключили более 70 тыс. новых предпринимателей. Наибольшее количество клиентов, которые воспользовались отраслевыми решениями, из Республики Татарстан, Владимирской области и Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-слжуба Волго-Вятского банка Сбербанка Фото: Пресс-слжуба Волго-Вятского банка Сбербанка

«Мы заинтересованы в том, чтобы помогать бизнесу расти и процветать, предоставляя для этого необходимые инструменты и решения. Поэтому мы активно развиваем отраслевые решения, которые помогают предпринимателям эффективно управлять своим делом и минимизировать рутинные задачи. Это в свою очередь позволяет освободить время для развития своего дела»,— подчеркнул заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов.

Самым популярным из всех отраслевых решений стало решение «Розничная торговля» — на него пришлось более 30 тыс. всех новых подключений. Решение позволяет предпринимателям отслеживать аналитику своих торговых точек, узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию.

Второе по популярности решение — «Управление продажами», им воспользовались более 18 тыс. предпринимателей. Продукт позволяет предпринимателям решать актуальные задачи, оптимизировать бизнес-процессы и активно развивать свое дело.

На третьем месте — решение «Сбербизнес для селлеров», которое подключили 13 тыс. предпринимателей. Продукт включает в себя инструменты для развития продаж на маркетплейсах и через интернет-магазин.

ПАО Сбербанк