Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение главы Чувашии Олега Николаева на новый срок на предстоящих выборах губернатора республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин поддержал выдвижение главы Чувашии на новый срок

Фото: Пресс-служба Кремля Путин поддержал выдвижение главы Чувашии на новый срок

Фото: Пресс-служба Кремля

«В этом году очередные выборы главы Чувашской Республики. Если Вы разрешите, я бы был готов еще раз получить поддержку жителей Чувашской Республики и работать над тем, чтобы реализовать эти планы», — обратился Олег Николаев к главе государства.

Господин Путин в ответ пожелал ему удачи в предстоящих выборах.

Олег Николаев с 29 января 2020 года исполнял обязанности главы Чувашии, после того, как Президент России отстранил прошлого руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия.

На выборах губернатора в сентябре 2020 года Олег Николаев набрал более 75% голосов и стал новым главой Чувашии.

Дарья Сайфиева