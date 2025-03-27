В Екатеринбурге экс-главу «Движения первых» осудили на 3,5 года колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам шести месяцам колонии общего режима бывшего председателя свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко. Она обвинялась в хищении 4,7 млн руб., выделенных из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Образование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Фото: Мария Шараева Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Фото: Мария Шараева

По версии следствия, Наталья Ермаченко занималась хищениями в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года в должности председателя региональных отделений «Движение первых». С марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции она похитила свыше 2,3 млн руб., выделенных в рамках реализации национального проекта «Образование».

Кроме того, как установило следствие, с сентября по декабрь 2023 года Наталья Ермаченко похитила свыше 2,4 млн руб., заключив в рамках проведения мероприятий по торжественному закрытию летней оздоровительной кампании и региональных смен движения с коммерческой организацией два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн руб.

Обвиняемая указала подконтрольному ей директору коммерческой организации поставить только часть товаров, подписав накладные о том, что якобы товар был принят в полном объеме. Когда деньги поступили на счет компании, она получила в распоряжение 2,4 млн руб. Отмечается, что в целях легализации похищенных средств она дала указание руководителю коммерческой организации перевести свыше 4,7 млн руб. другому юридическому лицу в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку для себя квартиры.

Суд признал Наталью Ермаченко виновной по двум эпизодам по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием служебного положения). С нее взыскано 2,3 млн руб. в пользу департамента внутренней политики Свердловской области и 2,4 млн руб. в пользу «Движения первых».

Вину подсудимая не признала. Ее адвокат Вячеслав Астафьев отметил, что обвинение является «необъективным». «Когда материалы дела были изучены, было установлено, что квартиру она купила на свои деньги, а деньги за товары так и остались на счете компании. Моя подзащитная всю жизнь посвятила жизнь служению обществу и никак денег не получала»,— отметил господин Астафьев.

Мария Шараева