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В Екатеринбурге экс-главу «Движения первых» осудили на 3,5 года колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам шести месяцам колонии общего режима бывшего председателя свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко. Она обвинялась в хищении 4,7 млн руб., выделенных из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Образование».

Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Фото: Мария Шараева

Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Фото: Мария Шараева

По версии следствия, Наталья Ермаченко занималась хищениями в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года в должности председателя региональных отделений «Движение первых». С марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции она похитила свыше 2,3 млн руб., выделенных в рамках реализации национального проекта «Образование».

Кроме того, как установило следствие, с сентября по декабрь 2023 года Наталья Ермаченко похитила свыше 2,4 млн руб., заключив в рамках проведения мероприятий по торжественному закрытию летней оздоровительной кампании и региональных смен движения с коммерческой организацией два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн руб.

Обвиняемая указала подконтрольному ей директору коммерческой организации поставить только часть товаров, подписав накладные о том, что якобы товар был принят в полном объеме. Когда деньги поступили на счет компании, она получила в распоряжение 2,4 млн руб. Отмечается, что в целях легализации похищенных средств она дала указание руководителю коммерческой организации перевести свыше 4,7 млн руб. другому юридическому лицу в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку для себя квартиры.

Суд признал Наталью Ермаченко виновной по двум эпизодам по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п. «б» ч.4 ст. 174.1 (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием служебного положения). С нее взыскано 2,3 млн руб. в пользу департамента внутренней политики Свердловской области и 2,4 млн руб. в пользу «Движения первых».

Вину подсудимая не признала. Ее адвокат Вячеслав Астафьев отметил, что обвинение является «необъективным». «Когда материалы дела были изучены, было установлено, что квартиру она купила на свои деньги, а деньги за товары так и остались на счете компании. Моя подзащитная всю жизнь посвятила жизнь служению обществу и никак денег не получала»,— отметил господин Астафьев.

Мария Шараева

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