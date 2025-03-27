В Пермь зайдет кондитерская сети «Ванлав», основанной в Махачкале

В Перми откроется кондитерская федеральной сети «Ванлав», основанной в Махачкале. Как сообщает ИА «Текст», заведение будет действовать по франшизе и расположится на ул. Сибирской, 19. В дальнейшем в Перми планируется запустить более десяти точек «Ванлав».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал сети Vanlav Фото: telegram-канал сети Vanlav

В меню кондитерских сети — десерты, рулеты, торты, трайфлы, печенье и прочее. Все заведения «Ванлав» оформлены в фиолетовом цвете. Как указано на сайте сети, в городах России — Махачкале, Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге и других — в данный момент действует более 40 кондитерских компании.

Сеть «Ванлав» была основана в Махачкале Бегзадой Рамазановым, известным как Бек-кондитер, а также его братом Азизом Байрамбековым, сообщается на информационно-образовательной площадке для рестораторов «Лемма.плейс».