Концессионер пермских трамваев вышел из миллиардного убытка

ООО «Мовиста Регионы Пермь», выступающее концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса столицы Прикамья, поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества составила 1,2 млрд руб. При этом годом ранее компания демонстрировала убыток в размере 1,3 млрд руб. Кроме этого, более чем в два раза увеличился показатель «прочих доходов» организации — с 1 млрд до 2,5 млрд руб. Объем выручки в бухотчете не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Мовиста Регионы Пермь», наличие прибыли по итогам прошлого года связано с особенностями ведения бухгалтерского учета и заключенного концессионного соглашения. «Партия подвижного состава трамваев “Львенок”, переданных в казну Перми в IV квартале 2023 года, была отражена в бухгалтерском учете как финансовый актив концессионера по итогам I квартала 2024-го»,— подчеркнули в компании.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в ноябре 2022 года. ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура холдинга «Мовиста Регионы», стало единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона. При этом вся партия новых трамваев была получена досрочно — летом 2024 года. Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера.

Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.