В Самарской области проверяют законность выдачи семьям сертификатов на жилье

Начата проверка сообщений о необоснованной выдаче сертификатов на жилье в Самарской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основанием для проверки силовиков стали публикации в СМИ о том, что в Кинель-Черкасском районе две семьи необоснованно получили сертификаты на получение соцвыплаты на покупку жилья. По информации депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, за последнее время 14 семей в Кинель-Черкасском районе получили соответствующие сертификаты, и два из них достались цыганам. Это вызвало негодование местных жителей, которые обратили внимание на то, что семьи иностранцев нигде не работают.

В свою очередь, зампредседателя совета депутатов Октябрьского внутригородского района Самары Дмитрий Асеев возмутился ситуацией, когда «самарским семьям (в том числе многодетным) часто приходится через суд получать квартиру или землю и улучшать свои жилищные условия или объявлять сборы, на помощь, когда дом многодетной семьи пришел в негодность из-за паводка, а очередь на получение зачастую занимает десять лет и более». При этом иностранцы, получив паспорт гражданина РФ, «имеют привилегии в очереди на жилье (жилищный сертификат)», добавил парламентарий.

Георгий Портнов