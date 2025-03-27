Под Пензой директора школы отправили в колонию за мошенничество на 1,1 млн

В Пензенской области суд признал бывшего директора средней общеобразовательной школы р.п. Лунино виновным по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил 1,5 года колонии общего режима. Также суд обязал его возместить материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, с сентября 2019 года по март 2023 года фигурант организовал внесение в тарификационные списки учителей и прочих работников недостоверной информации о проведенных внеурочных занятиях и кружковой работе с обучающимися. Занятия не проводились, но педагоги получали за них деньги.

Директор учебного заведения требовал от подчиненных отдавать ему излишне выплаченную зарплату. Сумма причиненного бюджету Лунинского района и работникам школы ущерба превысила 1,1 млн руб.

Павел Фролов