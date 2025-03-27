Назван срок открытия платной парковки на Ярославле-Главном

Власти Ярославля объявили новый срок открытия платной парковки на площади Ярославль-Главный — до 1 мая 2025 года. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров в ответ на запрос портала Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее планировалось, что парковка будет работать в тестовом режиме и бесплатно первый месяц после открытия, но этот период был продлен. Теперь работы по приемке завершены, и агентство по муниципальному заказу ЖКХ проверяет их выполнение.

Платная парковка на площади Подвойского у Московского вокзала пока находится в стадии разработки проекта. Сроки реализации будут определены после расчета сметной стоимости и завершения благоустройства территории Северной железной дорогой.

Антон Голицын