Тихоокеанский флот защитил Камчатку от захвата в ходе учений

В Камчатском крае береговые войска Тихоокеанского флота (ТОФ) провели маневры «по обороне побережья от нападения надводных кораблей условного противника из акватории Тихого океана», сообщила сегодня пресс-служба ТОФ.

Согласно сценарию учений, противник направил десантные корабли к Камчатскому полуострову с целью захвата плацдарма. Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» смогли отбить атаку. «В ходе тренировки расчёты (БРК) отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения «вражеских» надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет», - говорится в пресс-релизе. Количество условно потопленных кораблей противника не уточняется. После выполнения электронных пусков расчеты БРК «Бастион» оперативно сменили позиции, отработав задачи скрытного ухода от ответного удара.

«Мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки береговых войск ТОФ»,— уточняется в сообщении флота. Согласно открытым источникам, подвижной БРК «Бастион» обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км от десантных операций противника.

Алексей Чернышев, Владивосток