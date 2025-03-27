Завершено расследование дела экс-главы Минусинска о превышении полномочий

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Минусинска (Красноярский край) Андрея Первухина и его заместителя Елены Грязевой. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в октябре 2023 года администрация Минусинска выделила МУП «Минусинское городское хозяйство» целевую субсидию в 40 млн руб. Из этой суммы большую часть планировалось направить на погашение просроченной задолженности перед коммерческой организацией, оказывающей услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов.

Правоохранители считают, что глава города дал своему заместителю распоряжение исключить компанию из числа получателей субсидии. После чего чиновники распределили деньги между другими перевозчиками, задолженность перед которыми не подпадала под эту субсидию. Таким образом, установили следователи, более 15 млн руб. были потрачены в нецелевом порядке.

Александра Стрелкова