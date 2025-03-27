Суд в Хабаровском крае увеличил сроки заключенным за продвижение запрещенного АУЕ

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал троих заключенных одной из колоний виновными в организации и участии в деятельности ячейки запрещенного в РФ экстремистского движения (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ) АУЕ («Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад един» и т. д.). По информации прокуратуры Хабаровского края, они приговорены в зависимости от роли и степени участия к срокам от двух лет и десяти месяцев до пяти лет и четырех месяцев в колонии строгого режима.

Как сообщает надзорный орган, в суде установлено, что с октября 2012 года по апрель 2023 года один из фигурантов организовал на территории исправительной колонии деятельность ячейки. Ему помогали еще двое осужденных. Они пропагандировали среди заключенных идеологию криминальной субкультуры, придерживались поведенческих атрибутов и контролировали ее соблюдение.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Эрнест Филипповский, Хабаровск