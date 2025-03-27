Ремонт причала речвокзала Комсомольска обойдется свыше 1,1 млрд рублей

В рамках проекта реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре развернуты ремонтные работы на причальной стенке городского речного вокзала, на которые из федерального и краевого бюджетов направлено более 1,1 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края в четверг, 27 марта.

Работы ведутся по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальневосточного ФО». Это единственный пассажирский причал города, к нему швартуются суда «Метеор», «70 лет Победы», ОМ. В период навигации среднесуточный пассажиропоток составляет 1,2 тыс. человек.

Как сообщается, уже подвезена строительная техника, начат демонтаж устаревших элементов, завершены дноуглубительные работы и установлены 87 анкерных свай. В ближайшее время начнется погружение трубошпунта для укрепления берега и остальных свай.

Завершить реконструкцию объекта планируется до конца года.

Эрнест Филипповский, Хабаровск