Во Владивостоке задержаны подозреваемые в поджоге 22 автомобилей

Полиция установила причастных к массовому поджогу автомобилей на автостоянке в столице Приморья. По версии следствия, речь идет о заказном преступлении – 49-летний и 39-летний жители Владивостока согласились за вознаграждение совершить поджог одного автомобиля, но пламя по цепочке перекинулось на стоявшие рядом и в итоге сгорело 22 единицы техники.

Как говорится в сообщении УМВД РФ по Приморью, заказчиком поджога автомобиля стал 47-летний мужчина. Исполнители из пятилитровой канистры облили бензином заказанный автомобиль , а затем бросили на него подожженную перчатку. По данным следствия, и заказчик, и исполнители ранее судимые. Все трое задержаны и признались в совершении преступления. Мотивы действий заказчика и сумма вознаграждения пока не называются.

В ночь на 24 марта был совершен поджог автомобиля, припаркованного в районе дома №17 по ул. Надибаидзе во Владивостоке. Огонь постепенно распространился на стоявшие рядом машины. В результате полностью выгорели 22 автомобиля, сообщила прокуратура региона.

В надзорном ведомстве уточнили, что причина возгорания установлена в результате просмотра записи камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба).

По информации регионального главка МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства потушили пожар, площадь которого составила 150 кв. м. Погибших и пострадавших не было.

Алексей Чернышев, Владивосток