Курс доллара. Прогноз на 27–28 марта

Илья Федоров,

главный экономист Завершение фискальных выплат на этой неделе слегка ослабит курс Налоговые выплаты поддерживают рубль на текущей неделе. Доллар ожидаемо держится в диапазоне 82,5–84,5 руб./$. Завершение фискальных выплат на этой неделе слегка ослабит курс, однако в апреле будут квартальные налоги, в том числе налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Экспортеры сохранят повышенное предложение валюты в течение большей части месяца, спрос на импорт и иностранную валюту по-прежнему слабый.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса В числе факторов поддержки остаются отсутствие негативных новостей по геополитическому каналу Рубль выглядит относительно стабильным, несмотря на глобальное и существенное укрепление доллара к большинству валют. В числе факторов поддержки остаются отсутствие негативных новостей по геополитическому каналу и приближение пиковых налоговых выплат марта, которые на 15% больше февральских значений и еще способны поддержать российскую валюту. Стоит также отметить успешную попытку нефти отыграть часть потерь, что также может усилить локальный спрос на рубли.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль продолжит торговаться у нижней границы коридора После обновления двухлетних максимумов на прошлой неделе рубль консолидируется в диапазон 83,8–84,8 руб./$. До конца текущей недели умеренную поддержку национальной валюте будут оказывать налоговый период и повышенные продажи валюты со стороны экспортеров для формирования рублевой ликвидности под фискальные платежи. Мы полагаем, что рубль продолжит торговаться у нижней границы упомянутого ранее коридора и перейдет к ослаблению в направлении 85 руб./$ на следующей неделе по окончании налогового периода.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Навес предложения иностранной валюты может вырасти Примерно неделю курс консолидируется в районе 11,5–11,6 руб./CNY и 84–85 руб./$. Жесткий сигнал Банка России на заседании 21 марта, а также осознание участниками рынка длительности и сложности стартовавших переговоров между представителями США и России по урегулированию украинского конфликта охладили спекулятивный спрос на рубли. Тем не менее слабость импорта и активное предложение валюты от экспортеров в преддверии предстоящих налоговых выплат продолжают обеспечивать относительную крепость рубля. Во второй половине текущей недели навес предложения иностранной валюты может вырасти, так как бизнесу до 28 марта предстоит заплатить минимум на треть увеличенную (относительно февраля) сумму нефтегазовых налогов, а также провести крупные платежи по НДС за четвертый квартал 2024 года и налогу на прибыль за 2024 год. По нашим оценкам, общий объем уплаченных налогов и сборов в марте не менее чем на 1/4 превысит февральские значения. При этом с учетом уровня ключевой ставки предприятия максимально задействуют собственные, а не кредитные ресурсы, в том числе валютные. При благоприятном геополитическом новостном фоне до конца недели не исключаем смещения стоимости иностранной валюты к локальным минимумам. Однако в базовом сценарии ориентируемся на умеренное укрепление рубля: в середину диапазона 80–85 руб./$ и 11–11,5 руб./CNY.