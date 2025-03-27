Курс доллара. Прогноз на 27–28 марта
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рублю не удается заметно развить успех предыдущих двух недель. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара опускался до 84,08 руб./$, что на 42 коп. ниже значений закрытия пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 43 коп., до отметки 84,2065 руб./$. «Бычьей игре» инвесторов мешают укрепление доллара США в мире, а также затяжной характер переговоров между представителями США и России по урегулированию украинского конфликта.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|83.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|ПСБ
|82.00-85.00
|«Цифра банк»
|75.00-90.00
|«БКС Мир инвестиций»
|85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.10
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Завершение фискальных выплат на этой неделе слегка ослабит курс
Налоговые выплаты поддерживают рубль на текущей неделе. Доллар ожидаемо держится в диапазоне 82,5–84,5 руб./$. Завершение фискальных выплат на этой неделе слегка ослабит курс, однако в апреле будут квартальные налоги, в том числе налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Экспортеры сохранят повышенное предложение валюты в течение большей части месяца, спрос на импорт и иностранную валюту по-прежнему слабый.
В числе факторов поддержки остаются отсутствие негативных новостей по геополитическому каналу
Рубль выглядит относительно стабильным, несмотря на глобальное и существенное укрепление доллара к большинству валют. В числе факторов поддержки остаются отсутствие негативных новостей по геополитическому каналу и приближение пиковых налоговых выплат марта, которые на 15% больше февральских значений и еще способны поддержать российскую валюту. Стоит также отметить успешную попытку нефти отыграть часть потерь, что также может усилить локальный спрос на рубли.
Рубль продолжит торговаться у нижней границы коридора
После обновления двухлетних максимумов на прошлой неделе рубль консолидируется в диапазон 83,8–84,8 руб./$. До конца текущей недели умеренную поддержку национальной валюте будут оказывать налоговый период и повышенные продажи валюты со стороны экспортеров для формирования рублевой ликвидности под фискальные платежи. Мы полагаем, что рубль продолжит торговаться у нижней границы упомянутого ранее коридора и перейдет к ослаблению в направлении 85 руб./$ на следующей неделе по окончании налогового периода.
Навес предложения иностранной валюты может вырасти
Примерно неделю курс консолидируется в районе 11,5–11,6 руб./CNY и 84–85 руб./$. Жесткий сигнал Банка России на заседании 21 марта, а также осознание участниками рынка длительности и сложности стартовавших переговоров между представителями США и России по урегулированию украинского конфликта охладили спекулятивный спрос на рубли. Тем не менее слабость импорта и активное предложение валюты от экспортеров в преддверии предстоящих налоговых выплат продолжают обеспечивать относительную крепость рубля. Во второй половине текущей недели навес предложения иностранной валюты может вырасти, так как бизнесу до 28 марта предстоит заплатить минимум на треть увеличенную (относительно февраля) сумму нефтегазовых налогов, а также провести крупные платежи по НДС за четвертый квартал 2024 года и налогу на прибыль за 2024 год. По нашим оценкам, общий объем уплаченных налогов и сборов в марте не менее чем на 1/4 превысит февральские значения. При этом с учетом уровня ключевой ставки предприятия максимально задействуют собственные, а не кредитные ресурсы, в том числе валютные. При благоприятном геополитическом новостном фоне до конца недели не исключаем смещения стоимости иностранной валюты к локальным минимумам. Однако в базовом сценарии ориентируемся на умеренное укрепление рубля: в середину диапазона 80–85 руб./$ и 11–11,5 руб./CNY.
В центре внимания — противостояние президента США Дональда Трампа и главы Федрезерва
Рубль продолжает получать поддержку от недавнего решения российского регулятора оставить ставку неизменной, а также близости пика налогового периода. В качестве оптимистичного фона — свежие заявления ЦБ РФ о вероятных предпосылках для замедления инфляции. Между тем неопределенности рынкам добавляют перспективы мировых торговых войн, в частности возможность введения пошлин США в начале апреля текущего года. Однако многие эксперты склоняются к тому, что пошлинные меры будут более аккуратные. Тем временем в центре внимания — противостояние президента США Дональда Трампа и главы Федрезерва, особенно обострившееся после недавнего решения ФРС США оставить ставки неизменными. Не на стороне доллара — свежая статистика, которая показала заметное снижение мартовского индекса доверия потребителей в США.