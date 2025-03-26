На Кубани в 2024 году морским транспортом перевезли 26 тысяч пассажиров

В 2024 году по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи судном на подводных крыльях «Комета 120М» было перевезено 26 тыс. пассажиров. Об этом на заседании Заксобрания Кубани сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Парламентарии отметили растущую популярность морского сообщения среди туристов и жителей Кубани. Для сравнения, в 2021 году этим маршрутом воспользовались 14 тыс. человек, в 2022 году — более 40 тыс., а в 2023 году — около 53 тыс. пассажиров.

При этом депутаты обратили внимание, что, несмотря на востребованность морского транспорта, его развитию препятствуют сезонность и высокая себестоимость перевозок. В настоящее время рейсы выполняются только в летний период, преимущественно в экскурсионных и прогулочных целях.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что Кубань обладает серьезным логистическим преимуществом благодаря своей береговой линии Азовского и Черного морей.

«Практика показывает высокую востребованность морского пассажирского сообщения между курортными городами, а также яхтенного и других видов морского туризма. Поэтому важно расширять портовую инфраструктуру и оказывать государственную поддержку компаниям, осуществляющим перевозки. Кроме того, частичный перевод грузовой логистики на морские линии помог бы снизить нагрузку на ключевые автомагистрали региона в высокий туристический сезон»,— отметил он.

Леонид Ломакин